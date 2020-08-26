Новый глобальный план: в Карабах переселят около 500 тысяч армян они против нас
Армения и мировое армянство приступили к реализации еще одного преступного плана на оккупированных территориях Азербайджана. Как уже сообщалось, после взрыва в Бейруте Ереван выступил с инициативой переселить часть ливанских армян в Карабах и другие оккупированные азербайджанские районы. И две семьи из Ливана уже обосновались в Шуше.
Первым о планах переселения ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана заявил заместитель главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал. Турецкий деятель сообщил, что молодежная организация ливанской Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» готовится разместить ливанских армян в Карабахе.
«Используя взрыв в качестве повода, ливанские армяне планируют расселиться группами в Карабахе. Делается это с целью довести число проживающих в Карабахе армян до 300-500 тысяч. Армяне из Сирии, Ливана и других стран уже размещаются в Нагорном Карабахе и близлежащих районах», - сказал Сердар Унсал.
А глава сепаратистского режима в Карабахе Араик Арутюнян вскоре подтвердил информацию о том, что идет подготовка к переселению части ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана. В ходе встречи с религиозным лидером армянской диаспоры - киликийским католикосом Арамом I лидер карабахских сепаратистов заявил о готовности разместить в оккупированном Карабахе 100-150 семей ливанских армян. И, как видно, этот процесс уже начался, поскольку точно известно, что в азербайджанском городе Шуша уже поселились две такие семьи.
Между тем Карабах достаточно знаком ливанским армянам. В начале 90-х годов армянские наемники, прошедшие курс обучения в ливанских лагерях террористической организации АСАЛА, непосредственно участвовали в оккупации Нагорного Карабах и в этнических чистках против мирного азербайджанского населения. Существуют факты особой жестокости террористических отрядов ливанских и сирийских армян, которую они проявляли по отношению к изгоняемым с родных мест азербайджанцам.
А сейчас, воспользовавшись удобным для них случаем - взрывом в Бейруте, ливанские армяне охотно перебираются на исконные земли Азербайджана, захваченные агрессором. И это еще раз свидетельствует о крайне опасных, провокационных планах мирового армянства. Судя по всему, строительство новых армянских поселений предполагается не только в Нагорном Карабахе, но и на прилегающих к нему оккупированных территориях. Тем самым готовится почва для невозвращения этих земель при заключении потенциального мирного соглашения. В середине 2000-х миссия ОБСЕ доподлинно установила, что после прекращения огня на оккупированных территориях Азербайджана уже были незаконно переселены 15 тысяч армян. Однако и после публикации этого отчета переселение армян на оккупированные территории Азербайджана продолжалось.
В последние годы руководство Армении неоднократно заявляло о своей цели «не вернуть ни пяди земли». Олигарх Араик Арутюнян, который сейчас возглавляет сепаратистский режим и владеет крупными зерновыми плантациями в Зангиланском и Губадлинском районах Азербайджана, заявил, что идет подготовка к заселению и возделыванию земель вдоль реки Араз. С этой целью ведется подготовка к строительству третьей дороги из Армении в оккупированный Карабах через территории вдоль реки Араз. В то время как местные армяне покидают Армению, взрыв в Бейруте предоставил их соплеменникам со всего мира возможность поселиться на оккупированных территориях Азербайджана.
Кроме того, размещение националистически настроенных ливанских армян-дашнаков в Карабахе преследует цель их использования в случае, если Азербайджан начнет войну за освобождение своих земель. Уже известно, что в Армении обсуждается законопроект по созданию стотысячной армии добровольцев, которые при необходимости будут воевать против Азербайджана и Турции.
Речь идет о восстановлении добровольческих батальонов, которые существовали в начале 90-х. Такие батальоны могут быть сформированы, в том числе, из сирийских и ливанских армян, переселенных на оккупированные территории Азербайджана.
И все это происходит при полном равнодушии к опасной политике Армении международных организаций. Почему страны-сопредседатели, взявшие на себя посредническую миссию по урегулированию конфликта, до сих пор не выразили свою позицию по этому вопросу и не предприняли ничего, чтобы пресечь эти незаконные, преступные действия Еревана, противоречащие международным нормам? Почему ОБСЕ не волнует этот серьезный вопрос и она никак не реагирует?
Ожидаемо и закономерно правительство и МИД Азербайджана требуют разъяснений в связи с происходящим от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, постоянного Совета ОБСЕ и Евросоюза.
Официальный Баку может в наглядной форме доказать сопредседателям, ОБСЕ и другим международным организациям, что незаконное размещение на оккупированных территориях террористических элементов может привести к достаточно опасной эскалации.
С другой стороны, сопредседатели и международные организации должны учесть, что в ходе потенциальных военных операций незаконно размещенные на оккупированных территориях армяне не могут иметь статуса «гражданское население», потому что проживавшие на этой территории азербайджанцы в настоящее время являются беженцами и вынужденными переселенцами, а переселенные на их земли армяне, по законам военного времени, не будут считаться гражданским населением.