Фархад Мамедов, отдел информации 18:12

Армения и мировое армянство приступили к реализации еще одного преступного плана на оккупированных территориях Азербайджана. Как уже сообщалось, после взрыва в Бейруте Ереван выступил с инициативой переселить часть ливанских армян в Карабах и другие оккупированные азербайджанские районы. И две семьи из Ливана уже обосновались в Шуше.

Первым о планах переселения ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана заявил заместитель главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал. Турецкий деятель сообщил, что молодежная организация ливанской Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» готовится разместить ливанских армян в Карабахе. «Используя взрыв в качестве повода, ливанские армяне планируют расселиться группами в Карабахе. Делается это с целью довести число проживающих в Карабахе армян до 300-500 тысяч. Армяне из Сирии, Ливана и других стран уже размещаются в Нагорном Карабахе и близлежащих районах», - сказал Сердар Унсал. А глава сепаратистского режима в Карабахе Араик Арутюнян вскоре подтвердил информацию о том, что идет подготовка к переселению части ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана. В ходе встречи с религиозным лидером армянской диаспоры - киликийским католикосом Арамом I лидер карабахских сепаратистов заявил о готовности разместить в оккупированном Карабахе 100-150 семей ливанских армян. И, как видно, этот процесс уже начался, поскольку точно известно, что в азербайджанском городе Шуша уже поселились две такие семьи. Между тем Карабах достаточно знаком ливанским армянам. В начале 90-х годов армянские наемники, прошедшие курс обучения в ливанских лагерях террористической организации АСАЛА, непосредственно участвовали в оккупации Нагорного Карабах и в этнических чистках против мирного азербайджанского населения. Существуют факты особой жестокости террористических отрядов ливанских и сирийских армян, которую они проявляли по отношению к изгоняемым с родных мест азербайджанцам. А сейчас, воспользовавшись удобным для них случаем - взрывом в Бейруте, ливанские армяне охотно перебираются на исконные земли Азербайджана, захваченные агрессором. И это еще раз свидетельствует о крайне опасных, провокационных планах мирового армянства. Судя по всему, строительство новых армянских поселений предполагается не только в Нагорном Карабахе, но и на прилегающих к нему оккупированных территориях. Тем самым готовится почва для невозвращения этих земель при заключении потенциального мирного соглашения. В середине 2000-х миссия ОБСЕ доподлинно установила, что после прекращения огня на оккупированных территориях Азербайджана уже были незаконно переселены 15 тысяч армян. Однако и после публикации этого отчета переселение армян на оккупированные территории Азербайджана продолжалось.