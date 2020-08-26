В России следователь вел дело изнасилованной и убитой им же школьницы

В Иркутской области следователь изнасиловал и убил школьницу, а затем сам же взялся за расследование этого преступления, пишет «Лента.ру».

В марте 2007 года в поселке Балаганск обнаружили тело девятиклассницы. Расследование поручили местному следователю Алексею Торопу. Он заявил, что раскрыть преступление и найти убийцу ему не удалось и вскоре уволился со службы и занялся адвокатской деятельностью.

Недавно следователи вновь занялись этим делом и установили, что преступления совершил сам Тороп. Вместе с другом он изнасиловал школьницу, а затем задушил девушку и спрятал тело.

Кроме того, Алексея Торопа подозревают еще в нескольких эпизодах изнасилования. С 2017 года экс-следователь несколько раз насиловал девочку, которой на данный момент нет 14 лет.

Бывший следователь и его сообщник арестованы. Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Изнасилование».