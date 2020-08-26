Все случаи заражения — прибывшие из-за границы люди. Это означает, что на протяжении последних двух недель в Китае не было ни одного случая заражения, произошедшего на территории страны.

Похоже, что Китай — страна, где впервые появился коронавирус, избавляется от этой инфекции. За последние сутки здесь отмечены 9 случаев новых заболевших Covid-19, что на 8 заражений меньше, чем в предыдущий день. Об этом сообщила Комиссия общественного здоровья Китая.

Во вторник появилась информация, что в больницах Пекина нет ни одного активного случая коронавируса, в тот день были выписаны два выздоровевших человека, которые ранее были госпитализированы с диагнозом «коронавирус».

В целом до сих пор в Китае диагностировано 85 тысяч 4 случая, а 4 тысячи 634 завершились летальным исходом. Последний заболевший Covid-19 скончался в континентальном Китае еще в середине апреля.

Статистика заболеваний коронавирусом в Китае часто вызывает много вопросов за пределами этой страны. Хотя бы потому, что в сравнении с численностью населения процент заболевших выглядит совсем ничтожным. В то же время в странах со значительно меньшим числом населения уровень заболеваний куда выше.

В списке количества инфицированных коронавирусом жителей лидируют Соединенные Штаты Америки, где счет идет уже на миллионы; следом за ними Бразилия — тоже, с более чем 3 миллионами заболевших; на третьем месте расположилась соседка Китая — Индия, не намного отстающая от Бразилии. К цифре в 1 миллион заболевших подобралась и Россия, где вот уже длительное время ежедневный прирост заболеваний не спадает ниже 4 тысяч в сутки. В соседнем с Китаем Казахстане тоже случаев заражения гораздо больше чем в Срединной империи — более 105 тысяч. Даже в почти 7-миллионном Израиле коронавирусом заболели 108 тысяч человек, а за последние сутки список пополнил 561 случай. А ведь тут традиционно очень высокий уровень медицины.

В последние дни звучат сообщения о второй волне коронавируса. Всплески отмечены во многих странах Евросоюза — тревожные сигналы идут из Италии, Греции, Франции.

Статистика статистикой, но как мы сообщали, китайцы уже проводят вакцинирование населения экспериментальным препаратом. Но это еще не значит, что вакцина эффективно подействует в случае заражения и спасет жизнь.