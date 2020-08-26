Турция отвергла требования ЕС прекратить геологоразведку в Средиземном море

Турция отвергла в пятницу требования Европейского союза (ЕС) прекратить геологоразведочные работы республики в Средиземном море. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

"ЕС не имеет права критиковать геологоразведочную деятельность нашей страны на собственном континентальном шельфе и требовать, чтобы ее прекратили. Мы призываем страны ЕС не поддерживать максималистские противоречащие нормам международного права требования Греции под предлогом солидарности и единства", - отмечается в коммюнике.

В турецком внешнеполитическом ведомстве также заявили, что ЕС нужно "действовать беспристрастно и быть честным посредником, если он хочет решения ситуации в Восточном Средиземноморье".