Нефтяная корзина ОПЕК слегка подешевела

Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась в четверг, 27 августа, на $0,24 до $45,81 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она достигала $46,05 за баррель, поднявшись с минувшего вторника на $0,18. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

Тем временем, отмечает старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос, «среди значимых внешних событий стоит отметить ослабление первого серьезного сезонного урагана „Лаура“». «Он не нанес серьезного ущерба морской добыче нефти в Мексиканском заливе. Поэтому фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent заметно отступили вниз от своего недавнего максимального полугодового значения», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним также, что с начала нынешнего года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение будет действовать два года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. В мае—июне текущего года сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в сутки (от уровня октября 2018 года), далее — до конца 2020 года — на 8 млн баррелей, и на 6 млн — до конца апреля 2022 года. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.