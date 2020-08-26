Всего за сутки: 142 новых больных COVID-19 в Азербайджане их стало 1 998
В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом, 97 пациентов вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 35 986 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 33 461 пациент вылечился, 527 - скончались, 1 998 - продолжают лечение в больницах особого режима.
За указанный период в стране проведено 904 506 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 014 - за минувшие сутки.