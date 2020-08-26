Армения устроила скандал на шахматной Олимпиаде и не сыграет с Азербайджаном
Сегодня на шахматной онлайн-Олимпиаде проходят четвертьфинальные матчи. Сборная Азербайджана начнет свой матч с Польшей в 20:00 по бакинскому времени.
А тем временем скандалом завершилось четвертьфинальное противостояние сборных Индии и Армении. Во время первого матча у одного из армянских шахматистов пропал интернет. В результате Армения проиграла со счетом 2,5:3,5.
Армяне требовали переиграть партию с того момента, когда у шахматиста Айка Мартиросяна прервалась связь. Но согласно регламенту, в таких случаях шахматист получает поражение, и ФИДЕ, естественно, не стала нарушать установленные правила.
В знак протеста сборная Армении снялась с соревнований и за второй матч получила техническое поражение со счетом 0:6.
Таким образом, сборная Азербайджана, если победит сегодня Польшу, завтра в полуфинале сыграет с Индией.