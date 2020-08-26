Грузинское ТВ оштрафовали за передачу на русском языке

Грузинская национальная комиссия по коммуникациям оштрафовала некоммерческий медиасоюз «Объектив» на пять тысяч лари из-за передач, выходящих в эфир на негосударственном языке. Комиссия обязала «Объектив» немедленно удалить программы на русском языке из сети вещания. Об этом пишет Грузия Онлайн.

Речь идет об общественно-политической программе «Чтобы все знали», которая транслировалась на русском языке в эфире «Объектив ТВ». Данная программа была размещена в сети вещания по решению комиссии по коммуникациям с превышением допустимой продолжительности, а также без субтитров на государственном языке.

Издание напоминает, что в соответствии с постановлением комиссии по коммуникациям и законом Грузии «О вещании» Генеральное национальное управление по телерадиовещанию, уполномоченное в Грузии, имеет право размещать программы в сети вещания на негосударственном языке.

Авторизированная в Грузии генеральная национальная телевещательная компания имеет право размещать программы в сети вещания на негосударственном языке таким образом, чтобы их общий объем не превышал 10 процентов от продолжительности его ежедневного вещания.

Кроме того, продолжительность программ на негосударственном языке в лучшем случае не должна превышать 10 процентов от прайм-тайма. Вещатель также обязан разместить программу в сети вещания с субтитрами на государственном языке Грузии.