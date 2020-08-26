Париж надел маски: «Это лучше, чем локдаун»

С утра пятницы в Париже и трех соседних департаментах снова введено обязательное ношение масок в общественных местах.

В четверг во Франции было зафиксировано 6 111 новых случаев COVID-19 - это самый высокий показатель с мая. С начала эпидемии во Франции заболели более 260 тысяч человек и 30,5 тысячи умерли.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что коронавирус вновь «усиливает свои позиции», и ношение масок вводится в надежде избежать более жесткого карантина, передает BBC News.

Отмечается, что большинство парижан поддерживают решение ввести масочный режим. «Это лучше, чем локдаун», - сказала одна из местных жительниц. Еще один человек отметил, что правительство должно было принять решение об обязательном ношении масок раньше, поскольку тогда «ситуация не была бы такой плохой, как сейчас».