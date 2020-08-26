Азербайджанские банки в первом полугодии совершили операций по купле-продаже наличной инвалюты на общую сумму 3,2 млрд долларов, что на 16,4% выше показателя аналогичного периода 2019 года. Причем, из этой суммы 2,9 млрд долларов или 92,2% пришлось на долю американской валюты – доллара. А так как такая тенденция продолжается давно, это говорит о перенасыщенности азербайджанского финансового рынка американской нацвалютой.

О повышенной опасности долларизации рынка писалось много. Но именно это, к сожалению, один из немногих показателей, по которому отмечен рост в деятельности банковского сектора страны, что видно из данных Центробанка. Так, суммарные активы банковской системы страны на 31 июля составили 30 млрд 503,5 млн манатов. Тогда как на начало текущего года активы азербайджанских банков составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, за семь месяцев активы банков сократились на 6,8%. То ли коронавирус повлиял на ухудшение основного показателя банковской системы, то ли повлияло закрытие четырех банков, которые Центробанк вынужден был закрыть весной, несмотря на самый разгар пандемии .

С другими показателями тоже не все в порядке. Кредитный портфель банков по итогам семи месяцев составил 14 млрд 204,5 млн манатов (спад на 4,7% по сравнению с показателем на начало года). Суммарная капитализация банков, правда, выросла на 1,6% и составила 4 млрд 655,3 млн манатов. Лучше обстоит картина с обязательствами банков. В целом этот показатель уменьшился на 8,1%, превысив 25 млрд 848 млн манатов. А вот обязательства банков перед Центробанком увеличились на 17,2% и оцениваются в 382,2 млн манатов. Но депозитный портфель в банках снизился, на конец июля он составил 19 млрд 367,4 млн манатов (спад на 9,2%), в том числе вклады населения - 7 млрд 675,4 млн манатов (спад на 9,8%).

Однако при таких разнонаправленных показателях суммарная чистая прибыль банков по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 5,4% и составила 428,1 млн манатов. Как это получается? А очень просто. Процентные доходы банков составили 1 млрд 109,8 млн манатов (рост на 1,4%), большая часть которых (881,2 млн манатов) приходится на выданные кредиты (рост на 12,5%). А непроцентные доходы банков снизились на 7,4% - до 373,3 млн манатов. Процентные расходы банков в отчетный период составили 281,7 млн манатов (спад на 9,5%), в том числе по депозитам – 179,1 млн манатов (спад на 14,7%). Непроцентные расходы банков составили 657,4 млн манатов (рост на 1,6%). Как видно, кредиты в Азербайджане настолько дорогие, что даже при масштабных ограничениях и значительном снижении объемов кредитов банки остаются в выигрыше. Правда, банки в любом случае не стали бы работать в ущерб себе, но в данный момент этот вопрос вновь приобретает свою актуальность.

В целом операционная прибыль банковского сектора страны по итогам семи месяцев увеличилась на 7,3% и составила 507,1 млн манатов. А всего суммарная доналоговая прибыль банков оценивается в 523,4 млн манатов (рост на 17,9%). При этом выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 95,3 млн манатов, что в 2,5 раза аналогичного прошлогоднего показателя. Снизилось также количество филиалов и отделений банков и число их работников. Если сравнить показатели на конец прошлого года, то видно, что количество филиалов снизилось на 13,6% - до 440, а отделений на 12,8% - до 116. А численность работников упала на 5% - до 18,478 тыс. человек. Причем, списать это просто на пандемию трудно, так как в это же время численность работников Межбанка увеличилась на 8,5% с 2150 до 2332 человека. А ведь годом ранее Межбанк уже увеличил число сотрудников на 18,3%.