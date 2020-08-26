ООН предупреждает: ситуация с коронавирусом в Ливии выходит из-под контроля

Число заражений коронавирусом COVID-19 в Ливии стремительно растет, эпидемиологическая ситуация в стране может стать неконтролируемой, предупредила глава миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс, пишет Коммерсант.

«Ситуация с пандемией коронавируса выходит из-под контроля с учетом неуклонного роста числа заражений, особенно на юге страны»,— сказала журналистам Уильямс.

Глава миссии ООН добавила, что помимо эпидемиологических проблем Ливия столкнулась с сильнейшим экономическим и политическим кризисом. «Конфликты теперь угрожают Центральной Ливии, в частности региону Сирт, где 130 тыс. мирных жителей находятся в опасности»,— уточнила она.

По последним данным, в Ливии COVID-19 заразилось более 12 тысяч человек, умерли 219 заразившихся. С начала августа в стране фиксируется резкий прирост новых случаев заражения.