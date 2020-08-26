«Драматическая развязка. В первом матче при счете 2.5 на 1.5 в пользу индусов у армянского гроссмейстера Мартиросяна (возможно, не по его вине) случился технический сбой, и он проиграл по времени - худшую, но ничейную позицию, - написал Эмиль Сутовский в своем фейсбуке. - В этот момент Хампи Конеру, давившая всю партию против Элины Даниелян, зевнула и проиграла. Таким образом, счет стал 3.5 на 2.5 в пользу индусов.

Армянская команда подала протест, утверждая, что сбой произошел по вине платформы, а не из-за проблем с интернетом. Апелляционное жюри (под председательством президента ФИДЕ Аркадия Дворковича) оставило результат партии в силе. Армяне отказались выйти на второй матч, и Индия выходит в полуфинал.

Эмоционально я понимаю разочарование армянской команды, но необходимо понимать - это та горькая, но неизбежная плата за игру онлайн. И рассуждения Левона Ароняна, задавшегося риторическим вопросом «мы лишь просили доиграть партию, разве это так много?», увы, не работают. Невозможно доигрывать партии, невозможно точно установить за короткий промежуток времени, чья тут вина. Могу только заверить, что ФИДЕ предельно беспристрастно рассматривает подобные случаи. И да, при всех эмоциях, сниматься со второго матча не следовало. Очевидно, что сборную Армении никто не засудил, и как минимум по букве правил они были неправы».

Напомним, что в случае победы армяне в завтрашнем полуфинале встретились бы с победителем матча Азербайджан – Польша, который проходит в эти минуты.