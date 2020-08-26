Минск ответил Киеву по поводу «паузы» в отношениях

"Мы внимательно ознакомились с содержанием... многочисленных высказываний руководства МИД Украины по белорусской тематике. Полностью разделяем тезис о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела Беларуси... В то же время оценки взаимодействия Беларуси со своими союзниками и партнерами по интеграционным объединениям, настоятельные призывы к проведению новых президентских выборов расцениваем именно как попытку вмешательства во внутренние дела", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали заявление украинских коллег о приостановленных контактах с Беларусью, сообщает БелТА.

Официальный представитель белорусского МИД отмечает, что "...Беларусь никогда, даже в очень непростые годы для наших украинских друзей, не ставила под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, право самостоятельного выбора народом путей своего развития", - сказал Анатолий Глаз.

По словам пресс-секретаря белорусского МИД, как минимум странным выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем заявил министр иностранных дел Украины на брифинге 28 августа.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу - это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств...", - подчеркнул пресс-секретарь.

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история..." - резюмировал Анатолий Глаз.