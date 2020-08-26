Ученые нашли витамин, который может подавлять коронавирус

Компьютерное моделирование показало, что одна из форм витамина B12 – метилкобаламин – может подавлять активность белка, который отвечает за размножение коронавируса нового типа. Ученые предполагают, что таким образом можно даже снизить серьезность симптомов COVID-19. Результаты их исследования опубликовал научный журнал IUBMB Life.

Пока исследователи нашли лишь несколько препаратов, которые могут воздействовать на коронавирус нового типа (SARS-CoV-2). Среди них – фавипиравир, ремдесивир и рекомбинантный белок интерферон-2-альфа. Эти средства создали задолго до пандемии COVID-19 для борьбы с вирусом гриппа, гепатитом C и лихорадкой Эбола, однако они уже зарекомендовали себя в лабораторных экспериментах на клеточных культурах как лекарства, которые потенциально можно применять против коронавируса.

Согласно последующим опытам, эти препараты помогают далеко не всем пациентам. Поэтому ученые ищут другие лекарства, которые смогли бы эффективнее справиться с SARS-CoV-2.

По результатам нового исследования индийские ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального биотехнологического центра в Фаридабаде предложили еще одно такое средство.

В ходе своей работы они с помощью компьютерного моделирования искали среди пищевых или натуральных продуктов, а также одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) препаратов вещества, которые могли бы понижать активность одного из белков коронавируса нового типа – nsp12. Этот белок играет ключевую роль в размножении SARS-CoV-2.

Анализ показал, что связываться с nsp12 и подавлять его активность может метилкобаламин. Это одна из форм витамина B12, которую используют при лечении некоторых расстройств нервной системы.

Ученые полагают, что благодаря метилкобаламину можно будет снизить количество вирусных частиц в организме больных COVID-19 и, таким образом, облегчить им симптомы болезни. Поэтому нужно начать испытания этого препарата как средства против коронавирусной инфекции как на культурах клеток, так и на живых организмах.

Возможно, это средство можно будет применять в качестве профилактики для тех групп населения, которые находятся в группе риска – например, медиков, или людей с ожирением или диабетом. Но для этого нужно дождаться результатов клинических испытаний, которые покажут, насколько этот препарат действительно эффективен против коронавируса.