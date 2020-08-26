Меркель предупреждает немцев о трудной зиме

BBC News пишет, что в Германии на открытом воздухе разрешается ходить без масок, но за пребывание без них в закрытых общественных помещениях и транспорте с 1 сентября устанавливается штраф в 50 евро.

Ситуация с коронавирусом в Германии складывается не лучшим образом. Власти призывают жителей страны прекратить поездки в регионы, которые считаются опасными с точки зрения коронавируса.

Ранее федеральное правительство и земельные власти договорились запретить все массовые мероприятия до конца года. Футбольные матчи будут проходить без публики. Если ситуация не улучшится, пивной фестиваль "Октоберфест", очевидно, также не состоится.

Кроме того, канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции в пятницу предупредила, что худшее, возможно, еще впереди.

"В течение следующих нескольких месяцев ситуация, вероятно, будет более сложной, чем летом, - сказала Меркель. - Благодаря тому, что летом мы находились на открытом воздухе, у нас была свобода и относительная защита от взвешенных частиц". Немецкий лидер имела в виду взвешенные в воздухе микроскопические капли слюны, которые могут распространять коронавирус.