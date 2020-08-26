Русская православная церковь: Ленина рано или поздно придется похоронить

"Конечно, отношение церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею понятно и однозначно. Но в чем сегодня должен проявляться, на мой взгляд, пастырский подход? В снисхождении к тем людям, для которых это может стать трагедией. Я лично убежден, что в данном случае это вопрос времени", - сказал Легойда в интервью газете "Культура".

Представитель церкви отметил, что этот вопрос требует "сугубо пастырской мудрости и деликатного подхода", несмотря на то, что в церковных кругах есть противники нахождения Ленина в мавзолее, которые не раз говорили, что церковь должна немедленно и жестко выступить против, осудить, потребовать выноса тела.

