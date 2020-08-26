«Двух смеющихся мальчиков...» украли в третий раз

Воры проникли в музей через заднюю дверь. Сработала сигнализация, но к моменту приезда полиции в музее уже никого не было.

Картина "Два смеющихся мальчика с кружкой пива" была написана в 1626 году. Она оценивается в 15 миллионов долларов, заявил голландскому изданию RTL арт-детектив Артур Бранд, которого называют "Индианой Джонсом в мире искусства".

Картину похищали уже дважды, в 1988 и 2011 годах. Оба раза – вместе с пейзажем Якоба ван Рейсдала "Вид на лес с цветущей бузиной". После первой кражи полотна разыскали через три года, после второй – через шесть месяцев. В обоих случаях обвиняемых в воровстве нашли и осудили.

После второй кражи музей в Лердаме усилил меры безопасности. "Двух смеющихся мальчиков" и другие ценные работы переместили в отдельный зал, куда можно было попасть только вместе с сотрудником музея. Очередную кражу картины там комментировать отказались. В полиции пока ничего не могут сказать о возможных похитителях и местонахождении полотна.

Артур Бранд в интервью RTL предположил, что картину Халса могли украсть по заказу какого-нибудь мафиозного босса. В 1990-х такую сделку пытался заключить голландский наркоторговец Кис Хаутман, в 2000-х – итальянский мафиози Рафаэле Империале. Ни у одного из них это не получилось.