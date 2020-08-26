Эрдоган генсеку НАТО: Турция продолжит защищать свои права и интересы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели в пятницу телефонные переговоры. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров, посвященных событиям в Восточном Средиземноморье, наш президент отметил, что Турция будет продолжать защищать свои права и интересы", - цитирует ТАСС коммюнике.
Эрдоган сообщил Столтенбергу, что Турция "выступает за справедливое решение ситуации в Средиземном море".
Турецкий лидер также возложил на НАТО ответственность за "игнорирующие нормы международного права и наносящие ущерб миру в регионе односторонние шаги".