Первым лицам Армении разрешили не носить маски

Президент, премьер-министр и ряд высокопоставленных должностных лиц Армении теперь могут не носить защитные маски во время протокольных мероприятий. Соответствующее решение подписал комендант, вице-премьер Тигран Авинян, сообщает пресс-служба комендатуры чрезвычайного положения страны.

"Президент, премьер-министр, католикос всех армян, спикер парламента, председатель Конституционного суда и глава Высшего судебного совета могут не носить защитные маски во время протокольных мероприятий", - цитирует ТАСС решение Авиняна.

Правительство Армении с 25 мая ввело в стране обязательный масочный режим, который действует как в закрытых, так и в открытых местах. В республике число инфицированных превышает 43 тыс., или около 1,4% жителей.