В центре Лондона установят памятник принцессе Диане
1 июля 2021 года исполнится 60 лет со дня рождения Дианы, принцессы Уэльской. В честь юбилея статуя принцессы будет установлена в Кенсингтонских садах - королевском парке в центре британской столицы, сообщает BBC News.
В следующий понедельник исполнится 23 года со дня смерти принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.
Статуя создана по заказу ее сыновей, герцога Кембриджского Уильяма и герцога Сассекского Генри. Работа над скульптурой началась в 2017 году, но установка монумента была отложена из-за пандемии и карантина. Для памятника выбрали место - Глубинный сад. Автор памятника - скульптор Иэн Рэнк-Бродли, создавший портрет королевы Елизаветы II для аверса однофунтовой монеты.