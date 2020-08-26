Теперь все решится в так называемом «Армагеддоне», где волею жребия друг другу будут противостоять Моника Сочко (белые фигуры) и Гюнай Мамедзаде (черные).

По итогам двух матчей сборная Азербайджана по шахматам сыграла вничью 1:1 с Польшей в четвертьфинале онлайн-Олимпиады.

Гюнай Мамедзаде, совершив «зевок», уступила на последних секундах «Армагеддона» Монике Сочко, и сборная Азербайджана проигрывает Польше и завершает выступление на Олимпиаде.

В первом матче наша команда уступила со счетом 2:4. Свои партии проиграли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Гюльнар Мамедова, а единственную победу одержала Ханым Баладжаева. Гюнай Мамедзаде и Вугар Асадли сыграли вничью.

Отметим, что Мамедъяров оказался слабее Ян-Кшиштофа Дуды, а Мамедов – Радослава Войташека.

Во втором матче нашей сборной удалось победить – 4,5:1,5. Свои партии выиграли Рауф Мамедов, взявший реванш у Войташека, Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева и Вугар Асадли.

Согласно регламенту, если команды выиграли по разу, все решается в «Армагеддоне». Победитель матча сыграет завтра в полуфинале с Индией.