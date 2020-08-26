Макрон Путину: любое силовое вторжение в Беларусь нежелательно

По его словам, он предупредил Путина, что любое силовое вторжение в Беларусь было бы нежелательным.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного развития событий в Беларуси, сообщает Reuters.

«Как я имел возможность сказать Владимиру Путину, я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или силы внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, которое выйдет из белорусских государственных рамок», — цитирует РБК Макрона. «Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно», — добавил он.

Макрон также пообещал, что продолжит обсуждать с Путиным убедить президента Александра Лукашенко в необходимости посредничества.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силовики могут прийти на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, «пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой». По его словам, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Беларуси.