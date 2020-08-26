Германия может ввести санкции против России из-за Навального, если...

Германия готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального стоит Москва, заявил глава МИД страны Хайко Маас. Об этом сообщает Reuters.

«Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене», — заявил глава немецкого МИД, передает РИА Новости.

Хайко Маас имел в виду убийство в берлинском районе Тиргартен 23 августа 2019 года чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которого в России подозревали в террористической деятельности. В связи с этим Берлин выслал двух сотрудников посольства РФ. Москва называла все обвинения «абсолютно беспочвенными».