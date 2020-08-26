Конфликт Турции и Греции перерастает в большой кризис по горячим следам
Конфликт между Турцией и Грецией все более углубляется. Отступать ни на йоту не хочет ни одно из правительств, а международные посредники, взявшиеся ослабить напряжение, не могут найти хотя бы один компромисс, на который бы пошли конфликтующие обе стороны.
Судя по обстановке, позиции Анкары и Афин по разработке шельфа вдоль берегов средиземноморских островов на этот час сколь диаметрально противоположны, столь и непоколебимы. Достаточно малейшей искры, полшага какой-нибудь из этих стран, чтобы противостоящее государство сочло это непростительной дерзостью и открыло огонь.
И предпосылки перерастания погранично-экономического спора в вооруженное противоборство уже есть. Военные силы Греции, Кипра, а также давно точивших зубы на Турцию Италии и Франции начали совместные военные учения. Естественно, в районе спорного шельфа.
Разумеется, целью маневров названо преодоление «растущей напряженности в Средиземном море», а отнюдь не подготовка к возможной войне, как это есть на самом деле. Ну и оправданием своей воинственности примкнувших к Греции стран служит, конечно, их общее членство в НАТО.
Учения под названием Eunomia проходят на юге от острова Крит. На авиабазу в Пафосе переброшены три французских Rafael и три греческих истребителя F-16. МИД Турции уже назвал предпринятые учения провокацией, считая при этом, что инициатором и главным возмутителем спокойствия в регионе является Франция.
«Действия Франции способствуют росту напряженности в восточной части Средиземноморья», - заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя переброску на юг Кипра самолетов ВМС Франции под предлогом участия в совместных учениях с Грецией, Италией и греческой частью Кипра. Аксой, как пишет Anadolu, подчеркнул, что Франция не входит в число стран-гарантов договоренностей от 1960 года по Кипру и любая временная или долгосрочная дислокация французской авиации на острове незаконна. Более того, турецкий дипломат назвал Париж подстрекателем, который подталкивает Афины и греков-киприотов к противостоянию с Турцией.
«Вновь заявляем, что любые шаги, игнорирующие интересы Турции и турецкой общины Кипра, обречены на провал», - предупреждает Аксой.
Жесткая риторика сторон противостояния однозначно свидетельствует, что никаких переговоров в ближайшее время между ними быть не может – не о чем, мол, тут говорить.
А активное участие Парижа в турецко-греческом конфликте было вполне предсказуемым. Потому, как отмечает целый ряд экспертов, Макрон – учитывая личную неприязнь между ним и Эрдоганом – отнюдь не является лучшим кандидатом на роль посредника между греками и турками. Впрочем, Елисейский дворец и не позиционирует себя как посредника – он официально выступил в качестве адвоката и защитника Греции. Париж официально обвиняет Турцию в провокациях. И не просто делает заявления, а посылает в поддержку своей позиции войска.
Что же стало причиной для столь резкого возбуждения Франции? Прежде всего, считают международные аналитики, это амбиции Макрона, претендующего на роль европейского лидера. Французский президент на фоне ухода Ангелы Меркель видит себя неформальным главой Евросоюза, а претензии на этот статус нужно обосновать.
В то же время НАТО не может позволить, чтобы государство – член альянса вторгалось в воды других союзников по блоку. Это не подлежащий обсуждению принцип, и, как пишет лондонская The Times, лидеры Североатлантического союза должны незамедлительно указать на него президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Более 70 лет НАТО поддерживает мир в Европе, но теперь две его страны-члены, Греция и Турция, находятся на грани конфликта не с внешним врагом, а между собой», - отмечает издание.
Действительно, ситуация в альянсе обретает все более драматический характер, и конфликт членов НАТО, Франции и Греции с одной стороны и Турции - с другой грозит полномасштабным кризисом в этой организации. И все это на фоне того, что в самой Турции все чаще раздаются голоса с призывом покинуть альянс. Депутат правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайар и вовсе назвал НАТО «террористической организацией, участвовавшей в операциях против Турции».
Однако после посреднических усилий Германии министр обороны Турции все же допустил возможность переговоров с Грецией, но при этом подчеркнул, что Турция не отступит от своих интересов в Средиземноморье.
Политолог из европейского института Стамбула Фират Бююк по этому же поводу заявил haqqin.az, что этот кризис наблюдается уже более чем десять лет. «А сейчас мы видим, как каждая из двух стран оправдывает свои притязания. Меморандум Турции с Ливией о взаимопонимании по морским законам привел к росту напряженности. Затем Греция и Египет заключили соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. Каждая из сторон стремится получить максимум», - справедливо указывает он.
Касаясь возможности санкций против Турции, Бююк признался, что не уверен, будет ли какое-либо совместное заявление, как это делалось раньше, или нет. «Между Турцией и ЕС уже, скажем так, не слишком хорошие отношения. Санкции и жесткие высказывания в адрес Анкары эти отношения лишь ухудшают», - полагает он.