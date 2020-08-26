Конфликт между Турцией и Грецией все более углубляется. Отступать ни на йоту не хочет ни одно из правительств, а международные посредники, взявшиеся ослабить напряжение, не могут найти хотя бы один компромисс, на который бы пошли конфликтующие обе стороны.

Судя по обстановке, позиции Анкары и Афин по разработке шельфа вдоль берегов средиземноморских островов на этот час сколь диаметрально противоположны, столь и непоколебимы. Достаточно малейшей искры, полшага какой-нибудь из этих стран, чтобы противостоящее государство сочло это непростительной дерзостью и открыло огонь.

И предпосылки перерастания погранично-экономического спора в вооруженное противоборство уже есть. Военные силы Греции, Кипра, а также давно точивших зубы на Турцию Италии и Франции начали совместные военные учения. Естественно, в районе спорного шельфа.

Разумеется, целью маневров названо преодоление «растущей напряженности в Средиземном море», а отнюдь не подготовка к возможной войне, как это есть на самом деле. Ну и оправданием своей воинственности примкнувших к Греции стран служит, конечно, их общее членство в НАТО.

Учения под названием Eunomia проходят на юге от острова Крит. На авиабазу в Пафосе переброшены три французских Rafael и три греческих истребителя F-16. МИД Турции уже назвал предпринятые учения провокацией, считая при этом, что инициатором и главным возмутителем спокойствия в регионе является Франция.

«Действия Франции способствуют росту напряженности в восточной части Средиземноморья», - заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя переброску на юг Кипра самолетов ВМС Франции под предлогом участия в совместных учениях с Грецией, Италией и греческой частью Кипра. Аксой, как пишет Anadolu, подчеркнул, что Франция не входит в число стран-гарантов договоренностей от 1960 года по Кипру и любая временная или долгосрочная дислокация французской авиации на острове незаконна. Более того, турецкий дипломат назвал Париж подстрекателем, который подталкивает Афины и греков-киприотов к противостоянию с Турцией.

«Вновь заявляем, что любые шаги, игнорирующие интересы Турции и турецкой общины Кипра, обречены на провал», - предупреждает Аксой.

Жесткая риторика сторон противостояния однозначно свидетельствует, что никаких переговоров в ближайшее время между ними быть не может – не о чем, мол, тут говорить.

А активное участие Парижа в турецко-греческом конфликте было вполне предсказуемым. Потому, как отмечает целый ряд экспертов, Макрон – учитывая личную неприязнь между ним и Эрдоганом – отнюдь не является лучшим кандидатом на роль посредника между греками и турками. Впрочем, Елисейский дворец и не позиционирует себя как посредника – он официально выступил в качестве адвоката и защитника Греции. Париж официально обвиняет Турцию в провокациях. И не просто делает заявления, а посылает в поддержку своей позиции войска.