Врачи рассказали, как дети распространяют COVID-19

«Наше исследование показало, что неочевидные случаи заражения детей могли послужить причиной скрытой передачи коронавируса через контакты с окружающими. Нам необходимо пересмотреть то, какую роль дети могут играть в распространении SARS-CoV-2, а также учесть этот факт при выработке мер по борьбе с пандемией», – приводит ТАСС слова исследователей со ссылкой на JAMA Pediatrics.

Медики из Южной Кореи пришли к выводу, что дети вырабатывают вирусные частицы на протяжении двух-трех недель даже при отсутствии симптомов болезни, и это делает их, возможно, главными распространителями коронавируса.

Обсуждение этой проблемы особенно обострилось в последнее время в связи с близким началом нового учебного года. Во многом это связано с тем, что ученые пока не могут точно сказать, какую роль дети могут играть в передаче инфекции и насколько опасными школы будут для учителей и прочего персонала.

После того как в южнокорейском городе Тэгу начались массовые вспышки COVID-19, здравоохранительные службы Кореи начали массово тестировать всех людей, которые контактировали с носителями SARS-CoV-2, в том числе и детей.



Благодаря этому, как пишут профессор Сеульского университета Ким Чонхюн и его коллеги, врачи узнали сразу о 91 случае заражения коронавирусом среди школьников и подростков. При этом у большинства из них не было никаких симптомов болезни или проявлялись лишь легкие формы COVID-19. Всех этих детей поместили на карантин в больницу, где исследователи наблюдали за ними вплоть до того, как все следы вируса полностью исчезли из их организма.

Как оказалось, организм и симптоматических, и бессимптомных больных вырабатывал вирус на протяжении нескольких недель. То есть они оставались потенциально опасными для окружающих, несмотря на то, что симптомы болезни постепенно исчезали или их не было изначально. В среднем в организме детей с симптомами COVID-19 вирус оставался на протяжении 18-19 дней, а среди бессимптомных носителей вируса – 14 дней.

Учитывая то, что примерно у половины зараженных детей симптомов заражения не было и их обнаружили лишь благодаря массовому тестированию, дети и подростки могут быть одними из главных разносчиков вируса. Как предполагают ученые, многие родственники их юных пациентов, которые заполучили COVID-19 в феврале и марте, могли заразиться именно от своих детей, племянников и внуков.

Этот фактор, как заключают Ким и его коллеги, нужно учитывать при открытии школ, выработке эпидемиологических мер и наблюдениях за распространением вируса в тех регионах, куда он еще не проник.