В Тбилиси сказали, когда отозванный посол Грузии вернется в Киев

В начале мая посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе был временно отозван из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Украины. Позже в МИД заявили, что решение о сроках возвращения дипломата будет зависеть от шагов, которые предпримут власти Украины в плане нормализации отношений с Грузией.

Уже почти четыре месяца Шарашенидзе остается в Тбилиси. Залкалиани считает, что это обстоятельство «не создает угрозы» для отношений двух стран. «У меня очень близкие отношения и коммуникация с моим коллегой, министром иностранных дел Украины. Я постоянно остаюсь с ним на связи. Украинцы знают нашу позицию в связи с этим вопросом. Когда мы сочтем необходимым, он обязательно вернется», — сказал Залкалиани.