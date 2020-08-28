Оппозиция готовит массовые митинги против Пашиняна?

Лидер "Процветающей Армении", бизнесмен Гагик Царукян раскритиковал власть за неспособность, по его мнению, бороться с последствиями коронавируса и пообещал в ближайшее время устроить массовые митинги. Об этом он заявил на встрече с партактивом Котайкской области.

В ходе выступления политик, который проходит обвиняемым по уголовному делу об уклонении от налогов в особо крупных размерах, подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков, коснулся социально-экономической ситуации в Армении и раскритиковал власть за неспособность бороться с последствиями пандемии коронавируса.

Царукян пояснил, что в преддверии осенней сессии Национального собрания руководство партии инициирует встречи со своими региональными структурами и населением, чтобы узнать об их проблемах и предложить решения.

Глава партии констатировал, что в условиях режима ЧП многие лишились возможности работать, оплачивать учебу своих детей и т.д., а государство ничего не делает для облегчения их жизни, пишет Sputnik Армения.

Одним из доказательств бездействия власти лидер ППА считает тот факт, что из 300 млрд драмов, выделенных на капитальные расходы, до сих пор потрачено лишь 12 млрд. По словам Царукяна, часть этих денег можно было пустить на повышение пенсий, компенсацию студентам расходов на учебу, а также пособия по безработице.

Затронул Царукян и школьные реформы, в частности, отмену изучения истории армянской церкви в школах. В знак протеста, по словам Царукяна, партия готова провести различные акции, включая сбор подписей, проведение массовых митингов и т.д.