Китай назвали сильнейшей кибердержавой мира

Эксперты по кибербезопасности из компании IntSights назвали Китай наиболее сильной кибердержавой мира.

Как пишет «Лента.ру», в отчете «Темная сторона Китая: Эволюция глобальной киберсилы», опубликованном на сайте компании, отмечается, что хакеры из этой страны используют агрессивный подход к осуществлению киберопераций, отличный от методов других государств.

В документе говорится, что китайская киберстратегия не похожа на подходы США, России и Израиля. Их способы достижения политических целей выглядят более осторожными и продуманными. Однако именно агрессивный подход сделал Китай, возможно, самым могущественным государством, считают эксперты.

Отмечается, что с помощью кибератак Китай продолжает получать доступ к политическим секретам и похищать интеллектуальную собственность. Правительство США называет страну главной киберугрозой для себя.