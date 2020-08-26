Предвыборная речь Байдена оказалась популярнее выступления Трампа

Такие предварительные данные исследовательской компании Nielsen привела телекомпания СNN, передает ТАСС.

Данные по просмотрам были представлены девятью вещательными сетями, при этом отмечается, что цифры еще могут быть скорректированы.

По сведениям СNN, выступление Байдена, в котором он 20 августа дал согласие баллотироваться на президентских выборах от демократов, посмотрели по девяти телеканалам в общей сложности 23,6 млн человек. Спустя неделю 70-минутная речь Трампа, которую он произнес на Южной лужайке Белого дома, привлекла по этим же каналам аудиторию в количестве 21,6 млн человек.