Археологи раскопали в Турции древнее поселение викингов

Как сообщает Hurriyet Daily News, исследование было сосредоточено на древнем городе Батонея на так называемом европейском берегу Мраморного моря, примерно в 20 км к западу от Стамбула. Археологи преследуют конкретную цель - они ищут свидетельства того, что в древности в данном регионе жили и викинги, и варяги, пишет Российская газета.

В Турции археологи, проводящие раскопки недалеко от Стамбула, в районе озера Кючюкчекмедже впервые обнаружили свидетельства того, что около 1 000 лет назад в этом регионе присутствовали викинги и варяги.

Раскопки археологи проводили в стороне от Стамбула, потому что иностранцам, как следует из древних писаний, запрещалось оставаться в Константинополе по ночам.

По мнению экспертов, викинги пришли в регион как наемники или купцы. Поскольку правители Константинополя боялись, что викинги могут завоевать город, им разрешалось входить в город утром небольшими группами до 35 человек и покидать город до захода солнца. Викинги могли селиться только за пределами города, поэтому они поселились в Батонее, международном порту того времени, заявили ученые.

Во время раскопок археологи обнаружили в Батонее крест, изготовленный из серой амбры - твердого вещества, образующегося в кишечнике кашалотов. Но самой значительной находкой ученые называют ожерелье с изображением змеи. Это символ Йермангандра, известного как Мидгардский змей. В этом артефакте ученые видят признаки мифологической связи с Рагнареком - гибелью богов и всего мира, следующей за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.

"Викинги жили в современном Стамбуле между VIII и XI веками в разные периоды времени, - считает руководитель раскопок Шенгюл Айдынгюн, доцент Университета Коджаэли. - Во время раскопок в Батонее мы установили, что их поселение точно датируется периодом между IX и XI веками".