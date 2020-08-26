Первый случай повторного заражения COVID-19 подтвердили в США

Газета пишет, что они протекали в мягкой форме, в то время как повторное заболевание 25-летнего жителя города Рино (штат Невада) сопровождается тяжелыми симптомами, пишет ТАСС.

Первый случай повторного заражения новым коронавирусом в США выявлен в штате Невада. Об этом сообщила The New York Times, отметив, что это четвертый такой случай в мире: один был выявлен на этой неделе в Гонконге и два - в Европе.

Впервые американец почувствовал недомогание в марте, тест на коронавирус показал положительный результат. В конце мая мужчина вновь обратился к врачам, и на рентгеновским снимке легких врачи обнаружили следы, характерные для заражения коронавирусом. Между двумя заражениями прошло 48 дней.

Исследование проб, взятых у пациента, показало, что второе заражение отличается от первого. Директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори сообщил, что на данном этапе нет ясности в вопросе о том, почему во второй раз заболевание протекает тяжелее.

Когда у пациента брали анализы в первый раз, его не проверяли на наличие антител, после повторного заражения антитела в организме были обнаружены.

Издание отмечает, что повторная инфекция не вызвала удивления у исследователей, учитывая то, что по всему миру зарегистрированы миллионы случаев заражения, однако до сих пор нет ясности в вопросе о том, являются ли такие случаи - особенно с тяжелыми симптомами - аномальными или же они будут встречаться часто.