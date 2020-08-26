Венгрия закрывает границы

Правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября. Такие меры будут предприняты для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Также граждане страны, которые возвращаются из-за границы, будут помещены на двухнедельный карантин, однако они его могут избежать, если предоставят два отрицательных теста на коронавирус, передает РБК.