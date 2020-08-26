Минсельхоз отмывал миллионы через Rоyal Bank haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу директора упраздненного Rоyal Bank 36-летнего Фуада Джама и его отца – бывшего председателя наблюдательного совета этого банка 67-летнего Али Джама, обвиняемых в присвоении в крупных размерах финансовых средств Министерства сельского хозяйства и Фонда страхования вкладов Азербайджана.
Гражданин США иранского происхождения Али Джам долгие годы жил и работал в Азербайджане. В 2013 году, после того как началось расследование его деятельности, он тайком покинул страну. Правоохранительные органы Азербайджана объявили его в международный розыск. В июле прошлого года Джам был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах и экстрадирован в Азербайджан.
Хитроумные схемы Джамов
Согласно обвинительному акту, Али Джам и его сын Фуад Джам, используя служебное положение в корыстных целях, присвоили доверенное им чужое имущество. А внеся в документы заведомо ложные сведения, они совершили служебный подлог и перевели на свои счета государственные средства, предназначенные для сельскохозяйственных кредитов. Чтобы скрыть реальный источник финансовых поступлений, Джамы предприняли ряд сделок и мошеннических финансовых операций. Таким образом они присвоили несколько миллионов манатов, умудрившись их даже легализовать.
В отношении владельца основного пакета акций Royal Bank Али Джама еще в 2012 году Следственный отдел департамента административных проверок Министерства налогов возбудил уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), взяв с него подписку о невыезде.
Примерно через год после этого в отношении Джама-отца было возбуждено еще одно уголовное дело, уже по статье 179.3.2 (присвоение в особо крупных размерах). Бинагадинский районный суд вынес в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Однако ему удалось скрыться от следствия.
Сын Али Джама – Фуад, в отношении которого в 2013 году было возбуждено уголовное дело по тем же самым статьям, также скрылся за границей, но в прошлом году вернулся в Азербайджан и сразу же был задержан.
Виноваты, оказывается, заведующие филиалами
На суде обвиняемый Али Джам отказался признать себя виновным по инкриминируемым ему преступлениям. В своих показаниях экс-банкир сообщил, что в конце 2003 года приобрел 50% акций Royal Bank у прежнего владельца Анара Гурбанова. Постепенно переоформляя оставшиеся акции на себя и членов своей семьи, он вскоре стал обладателям 82% всего пакета банка. Таким образом Али добился руководства в наблюдательном совете Royal Bank и пребывал на должности его председателя до самого закрытия финансового учреждения в 2012 году.
Выступая на суде, старший Джам уточнил, что наблюдательный совет банка состоял из 9 человек, а в перерывах между его заседаниями общий контроль и руководство деятельностью учреждения он брал на себя. То есть правил практически безраздельно. А его сын Фуад с 2008 по 2011 год являлся заместителем председателя правления и директором кредитного департамента Royal Bank. Опять же удобный партнер – близким людям легче сговориться и проворачивать свои дела не привлекая посторонних.
«Деньги, полученные от Государственного агентства аграрного кредитования при Минсельхозе для выдачи сельскохозяйственных кредитов, поступали на счета Royal Bank, а затем переводились на счета наших филиалов в Товузе и Гяндже. А там уже выдавались фермерам в качестве кредитов. Я об этом знал, мне представляли информацию о кредитных договорах. Однако из-за того, что прошло много времени, а банком заключались тысячи таких договоров, не помню конкретно – о каких именно кредитах мне докладывали. К тому же я часто выезжал за границу, отчего не всегда располагал информацией. Но ни в каком переводе средств со счета на счет или их выводе никогда участия не принимал. Кто получал деньги, вообще не интересовался. Вообще ответственность за выдачу кредитов и оформление документации несет заведующий филиалом», - заявил суду Али Джам.
Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 июля 2014 года обвиняемые в присвоении и мошенничестве заведующий филиалом Royal Bank «Товуз» Адалят Мусеибов был приговорен к 8, а заведующий филиалом «Гянджа» Анар Тагиев – к 7 годам лишения свободы. Другие должностные лица банка осуждены условно.
Али Джам в своих показаниях между тем заявил, что встречался с директором филиала «Товуз» Адалятом Мусеибовым всего один раз и не поддерживал с ним связь, а начальника филиала «Гянджа» Анара Тагиева он вообще не помнит.
«Я не вмешивался в работу филиалов и не знал, кому там выдаются сельскохозяйственные и другие кредиты. Директора филиалов не давали мне денег за оформление кредитов, и я не участвовал в растрате денег из кассы», - утверждал он.
То есть, если верить ему, глава банка понятия не имел куда и как исчезли 4,271 миллиона манатов (около 6 миллионов долларов), указанные в обвинении...
Джам-сын тоже «не в курсе»
Подозреваемый Фуад Джам также не согласился с выдвинутым ему обвинением. В своих показаниях он отметил, что с 2009 года занимал должность директора кредитного департамента Royal Bank, а с 2011 года – исполнял обязанности гендиректора и, помимо прочего, обладал полномочиями выдавать кредиты, но только на сумму до 50 тысяч манатов.
«Кредиты на большую сумму выносились на обсуждение правления и наблюдательного совета и выдавались только после их решения», - подчеркнул он.
Что же касается людей, на которых были оформлены кредиты (по документам ими были родственники, друзья и водители семейства Джамов – ред.), то Фуад заявил суду, что не участвовал в процедуре оформления кредитов и понятия не имеет получали ли они его.
Младший Джам не отрицал, однако, что знал о том, что в 2008-2011 годах средства, выделенные Государственным агентством аграрного кредитования при Минсельхозе для сельскохозяйственных кредитов, были перечислены на счета Royal Bank и выдавались через Товузский и Гянджинский филиалы. Но все эти сведения, по его уверению, он просто однажды «случайно услышал»…
Сын подставляет отца: «Деньги переводились с его счета...»
«Повторяю, меня не информировали, на чье имя оформлялись эти средства и кто их фактически получал. С директорами Гянджинского и Товузского филиалов знаком лишь заочно. Какие и кому давали кредиты, мне не известно. Лично мне ни руководители филиалов, ни другие сотрудники никаких денег не передавали», - сказал он.
А вот что касается испарившихся 4,235 миллиона манатов, то Фуад Джам, опять же уверяя, что не осведомлен о судьбе этих денег, тем не менее заявил, что эти средства переводились на банковский счет Али Джама, а вот в какие страны и с какой целью они отправлялись далее, он не в курсе.
Однако бывший директор филиала «Гянджа» Анар Тагиев (приговорен к 7 годам лишения свободы – ред.) дал разоблачительные показания на семейство Джамов, заявив, что несмотря на оформление сельскохозяйственных кредитов, люди, на которых их выписывали, ничего не получали. Делалось это по особому поручению председателя наблюдательного совета Royal Bank Али Джама. А сам Тагиев, как лицо подневольное – всего лишь директор филиала, - «просто выполнял указание шефа».
Как утверждает А.Тагиев, в 2009 году после заседания наблюдательного совета в главном офисе Royal Bank Али Джам вызвал его к себе в кабинет и сообщил, что скоро банку будут выделены деньги под кредиты по льготным процентам. «Используя эти кредиты, можно решить проблемы банка», - сказал Джам и распорядился оформлять их на «доверенных людей». При этом 90% от суммы каждого кредита надо будет передавать хозяину, то есть Али Джаму.
«Он обещал, что сам погасит кредитные задолженности. Чтобы выполнить это поручение, я созвал людей, которые до этого обращались в банк за кредитом. Сказал им, что будут льготные кредиты, но им на руки выдадут только 10% от суммы. Выплаты продолжались до марта 2012 года. 90% от всех сумм переводились на личный счет Фуада Джама, а затем передавались Али Джаму. Я сам не получил ни маната от этих денег», - показал А.Тагиев.
Такие крупные махинации, как правило, не проделываются без ведома начальства «сверху». Но, к сожалению, следствие не расследовало причастность бывшего руководства Минсельхоза к присвоению миллионов, прокрученных посредством Royal Bank.