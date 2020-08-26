Инара Рафикгызы, собкор 01:23

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по делу директора упраздненного Rоyal Bank 36-летнего Фуада Джама и его отца – бывшего председателя наблюдательного совета этого банка 67-летнего Али Джама, обвиняемых в присвоении в крупных размерах финансовых средств Министерства сельского хозяйства и Фонда страхования вкладов Азербайджана. Гражданин США иранского происхождения Али Джам долгие годы жил и работал в Азербайджане. В 2013 году, после того как началось расследование его деятельности, он тайком покинул страну. Правоохранительные органы Азербайджана объявили его в международный розыск. В июле прошлого года Джам был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах и экстрадирован в Азербайджан.

Хитроумные схемы Джамов Согласно обвинительному акту, Али Джам и его сын Фуад Джам, используя служебное положение в корыстных целях, присвоили доверенное им чужое имущество. А внеся в документы заведомо ложные сведения, они совершили служебный подлог и перевели на свои счета государственные средства, предназначенные для сельскохозяйственных кредитов. Чтобы скрыть реальный источник финансовых поступлений, Джамы предприняли ряд сделок и мошеннических финансовых операций. Таким образом они присвоили несколько миллионов манатов, умудрившись их даже легализовать. В отношении владельца основного пакета акций Royal Bank Али Джама еще в 2012 году Следственный отдел департамента административных проверок Министерства налогов возбудил уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), взяв с него подписку о невыезде. Примерно через год после этого в отношении Джама-отца было возбуждено еще одно уголовное дело, уже по статье 179.3.2 (присвоение в особо крупных размерах). Бинагадинский районный суд вынес в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Однако ему удалось скрыться от следствия. Сын Али Джама – Фуад, в отношении которого в 2013 году было возбуждено уголовное дело по тем же самым статьям, также скрылся за границей, но в прошлом году вернулся в Азербайджан и сразу же был задержан. Виноваты, оказывается, заведующие филиалами На суде обвиняемый Али Джам отказался признать себя виновным по инкриминируемым ему преступлениям. В своих показаниях экс-банкир сообщил, что в конце 2003 года приобрел 50% акций Royal Bank у прежнего владельца Анара Гурбанова. Постепенно переоформляя оставшиеся акции на себя и членов своей семьи, он вскоре стал обладателям 82% всего пакета банка. Таким образом Али добился руководства в наблюдательном совете Royal Bank и пребывал на должности его председателя до самого закрытия финансового учреждения в 2012 году.

Выступая на суде, старший Джам уточнил, что наблюдательный совет банка состоял из 9 человек, а в перерывах между его заседаниями общий контроль и руководство деятельностью учреждения он брал на себя. То есть правил практически безраздельно. А его сын Фуад с 2008 по 2011 год являлся заместителем председателя правления и директором кредитного департамента Royal Bank. Опять же удобный партнер – близким людям легче сговориться и проворачивать свои дела не привлекая посторонних. «Деньги, полученные от Государственного агентства аграрного кредитования при Минсельхозе для выдачи сельскохозяйственных кредитов, поступали на счета Royal Bank, а затем переводились на счета наших филиалов в Товузе и Гяндже. А там уже выдавались фермерам в качестве кредитов. Я об этом знал, мне представляли информацию о кредитных договорах. Однако из-за того, что прошло много времени, а банком заключались тысячи таких договоров, не помню конкретно – о каких именно кредитах мне докладывали. К тому же я часто выезжал за границу, отчего не всегда располагал информацией. Но ни в каком переводе средств со счета на счет или их выводе никогда участия не принимал. Кто получал деньги, вообще не интересовался. Вообще ответственность за выдачу кредитов и оформление документации несет заведующий филиалом», - заявил суду Али Джам. Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям от 18 июля 2014 года обвиняемые в присвоении и мошенничестве заведующий филиалом Royal Bank «Товуз» Адалят Мусеибов был приговорен к 8, а заведующий филиалом «Гянджа» Анар Тагиев – к 7 годам лишения свободы. Другие должностные лица банка осуждены условно. Али Джам в своих показаниях между тем заявил, что встречался с директором филиала «Товуз» Адалятом Мусеибовым всего один раз и не поддерживал с ним связь, а начальника филиала «Гянджа» Анара Тагиева он вообще не помнит. «Я не вмешивался в работу филиалов и не знал, кому там выдаются сельскохозяйственные и другие кредиты. Директора филиалов не давали мне денег за оформление кредитов, и я не участвовал в растрате денег из кассы», - утверждал он. То есть, если верить ему, глава банка понятия не имел куда и как исчезли 4,271 миллиона манатов (около 6 миллионов долларов), указанные в обвинении... Джам-сын тоже «не в курсе» Подозреваемый Фуад Джам также не согласился с выдвинутым ему обвинением. В своих показаниях он отметил, что с 2009 года занимал должность директора кредитного департамента Royal Bank, а с 2011 года – исполнял обязанности гендиректора и, помимо прочего, обладал полномочиями выдавать кредиты, но только на сумму до 50 тысяч манатов. «Кредиты на большую сумму выносились на обсуждение правления и наблюдательного совета и выдавались только после их решения», - подчеркнул он.