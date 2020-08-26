Экстремисты сожгли Коран и спровоцировали беспорядки в Швеции

Около 300 человек, возмущенные кощунственным актом, вышли на перекресток двух главных улиц Русенгрода, полностью перегородив дорожное движение. Когда на место прибыла полиция, в нее полетели камни, бутылки и фейерверки, передает ТАСС.

Несколько дней назад уличный художник и, как его еще называют СМИ, провокатор Дан Парк, ранее судимый за разжигание межнациональной розни, обратился к городским властям за разрешением на проведение перед Исламским центром в Русенгорде манифестации на тему "последствий исламизации Скандинавии". Акцию планировалось провести во время пятничной молитвы мусульман, а для участия в ней пригласить лидера датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана. Там же планировалось и сожжение Корана.

В среду полиция отказала в разрешении на проведение акции. В пятницу административный суд подтвердил решение стражей порядка. Направлявшегося в Швецию Расмуса Палудана задержали на границе, где ему был объявлен двухлетний запрет на въезд в страну. Однако сожжение Корана членами "Жесткого курса" все же состоялось.