«Самолеты переполнены, поток продолжается»: сотни армян приехали из Ливана в Ереван
В Армению приехали более 800 ливанских армян, сообщил главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян.
"Этот поток продолжается, сейчас у нас дважды в неделю выполняются рейсы из Ливана в Армению. Все самолеты переполнены", - сказал он, передает Sputnik Армения.
Синанян отметил, что к 1 сентября Кабинет министров Армении составит пакет мер по поддержке ливанских армян. Но среди прибывающих есть те, кто не нуждается в помощи государства. При этом не все ливанские армяне хотят оставаться в Армении.
"Мы не принуждаем их приезжать, они сами изъявляют желание", - говорит Синанян.