«Самолеты переполнены, поток продолжается»: сотни армян приехали из Ливана в Ереван

В Армению приехали более 800 ливанских армян, сообщил главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян.

"Этот поток продолжается, сейчас у нас дважды в неделю выполняются рейсы из Ливана в Армению. Все самолеты переполнены", - сказал он, передает Sputnik Армения.



Синанян отметил, что к 1 сентября Кабинет министров Армении составит пакет мер по поддержке ливанских армян. Но среди прибывающих есть те, кто не нуждается в помощи государства. При этом не все ливанские армяне хотят оставаться в Армении.

"Мы не принуждаем их приезжать, они сами изъявляют желание", - говорит Синанян.