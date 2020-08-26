Врачи немецкой клиники рассказали о состоянии Навального

Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в берлинской клинике Charite, где лечат российского оппозиционера.

Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии, симптоматика «холинергического кризиса» снижается, острой угрозы его жизни нет, сообщает РИА Новости.

Немецкие врачи утверждают, что спрогнозировать последствия отравления не представляется возможным. «Пациент находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме, проводится искусственная вентиляция легких. Состояние здоровья пациента остаётся серьезным, без какой-либо острой угрозы его жизни. До сих пор невозможно спрогнозировать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления пациента», — цитирует RT пресс-релиз.

Ранее Генеральная прокуратура России попросила Германию предоставить информацию об исследованиях и предварительных диагнозах Алексея Навального. В ведомстве указали, что Германия подтвердила намерение взаимодействовать с Россией в выяснении обстоятельств происшествия с Навальным. Генпрокуратура РФ, в свою очередь, выразила готовность на основе взаимности предоставить германской стороне результаты проведённых в России экспертиз по пациенту.