Умер исполнитель роли Черной пантеры

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в возрасте 42 лет. Об этом говорится в Twitter-аккаунте актера.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию. «Это была честь для него — дать жизнь королю Т'Чалле в фильме "Черная пантера"», — говорится в заявлении.

По информации портала TMZ, Боузман умер в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Публично о своем диагнозе он не говорил ранее.

В апреле актер вызвал беспокойство у своих фанатов, поскольку на видеороликах в социальных сетях он выглядел очень худым. Тогда журналисты New York Post попытались узнать у представителей актера о состоянии его здоровья, однако не получили ответа.

Чедвик Боузман наиболее известен своей ролью первого черного супергероя Marvel в «Черной пантере». Актеру досталась роль короля Т'Чалла. В 2018 году Боузман получил титул «Актер года» по версии People's Choice Awards за роль в этом фильме.