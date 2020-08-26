Тяжелое ДТП в Сальяне: есть погибший фото
Сегодня утром на трассе Нефтчала – Сальян на территории села Кюргарагашлы произошло тяжелое ДТП, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, автомобиль Mercedes E-240 (99 FL 233), которым управлял 36-летний житель Нефтчалы Ниджат Тагизаде, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 (52 BK 273), которым управлял 68-летний житель села Кюргарагашлы Сардар Зейналов. В результате столкновения от полученных тяжелых травм С.Зейналов скончался на месте ДТП.
По факту аварии начато расследование.