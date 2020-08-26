Азербайджанские позиции под огнем армянских снайперов

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз» - отметили в министерстве.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и в селе Геяли Гедабекского района.

«Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Немирли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов», - отмечает Минобороны.