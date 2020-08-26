Особый карантинный режим, действующий на территории Азербайджана, продлен до 00:00 часов 30 сентября 2020 года, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

С 5 августа в городах и районах, где был введен усиленный карантинный режим, в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией были отменены некоторые ограничения и введены послабления.

В соответствии с динамикой заражения коронавирусом и существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гёйёльский, Хачмазский, Сальянский районы с 31 августа 2020 года исключаются из зоны усиленного карантинного режима.

В Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, где пока достаточно высокий уровень заражения, некоторые ограничения сохранятся.

Во избежание новых случаев заражения коронавирусом граждане должны соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактических правил, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться медицинскими масками.