В Баку в выходные дни общественный транспорт не будет работать

В городах и районах, в которых действует ужесточенный карантинный режим, в выходные дни общественный транспорт не будет работать.

Как сообщает haqqin.az, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, в городах Баку, Сумгаитт и в Апшеронском районе, где введен ужесточенный карантинный режим, в нижеуказанные дни общественный транспорт не будет работать: с 00:00 5 сентября до 06:00 7 сентября; с 00:00 12 сентября до 06:00 14 сентября; с 00:00 19 сентября до 06:00 21 сентября; с 00:00 26 сентября до 06:00 28 сентября.