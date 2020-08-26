Оперативный штаб о поездках из Баку в районы

После изучения санитарно-эпидемиологической ситуации вопрос о въезде-выезде в районы Азербайджана будет пересмотрен. Об этом говорится в решении Оперативного штаба при Кабмине, сообщает haqqin.az.

Отметим, что принято решение о продлении действующего карантина до 00:00 часов 30 сентября 2020 г.

Оперативный штаб призывает всех граждан соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактические требования, чтобы не допускать новых случаев заражения, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками.