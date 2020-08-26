«В городах и районах, где в субботу и воскресенье применяется ужесточенный карантинный режим, приостанавливается работа общественного транспорта, это делается для того, чтобы случаи заражения не увеличивались», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Хикмет Гаджиев отметил, что проведенные до сегодняшнего дня мониторинги показали, что работающие на открытом воздухе рестораны и большинство магазинов соблюдают требования: «Решение в связи с деятельностью ресторанов в закрытых помещениях еще не принято».

Помощник президента также сказал, что запрет в связи с проведением свадеб и поминок в стране все еще в силе.

* * * 11:58

«Серологические анализы давно используются при заболеваниях, вызванных микроорганизмами, в том числе вирусами. Это тесты, основанные на выявлении противовирусных антител в крови», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По его словам, с помощью этих тестов можно определить, есть ли в плазме крови человека антитела к любому микроорганизму: «Нам нужно знать, сколько процентов населения переболело этим заболеванием. Если благодаря серологическим тестам станет ясно, что 50-60% населения переболели, мы сможем пойти на более масштабные смягчения, будем знать, что 2/3 людей обрели иммунитет, у них есть антитела. Но если получим 15-20, 30 процентов результатов, то есть много кто еще не переболел, у кого в крови нет антител, то придется ужесточить карантин. Результаты будут известны в ближайшее время».