Оперштаб: «Запрет на проведение свадеб и поминок все еще в силе» Обновлено 12:10
«В городах и районах, где в субботу и воскресенье применяется ужесточенный карантинный режим, приостанавливается работа общественного транспорта, это делается для того, чтобы случаи заражения не увеличивались», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Хикмет Гаджиев отметил, что проведенные до сегодняшнего дня мониторинги показали, что работающие на открытом воздухе рестораны и большинство магазинов соблюдают требования: «Решение в связи с деятельностью ресторанов в закрытых помещениях еще не принято».
Помощник президента также сказал, что запрет в связи с проведением свадеб и поминок в стране все еще в силе.
* * * 11:58
«Серологические анализы давно используются при заболеваниях, вызванных микроорганизмами, в том числе вирусами. Это тесты, основанные на выявлении противовирусных антител в крови», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
По его словам, с помощью этих тестов можно определить, есть ли в плазме крови человека антитела к любому микроорганизму: «Нам нужно знать, сколько процентов населения переболело этим заболеванием. Если благодаря серологическим тестам станет ясно, что 50-60% населения переболели, мы сможем пойти на более масштабные смягчения, будем знать, что 2/3 людей обрели иммунитет, у них есть антитела. Но если получим 15-20, 30 процентов результатов, то есть много кто еще не переболел, у кого в крови нет антител, то придется ужесточить карантин. Результаты будут известны в ближайшее время».
* * * 11:49
«В мире инфицирование растет, а ситуация в Азербайджане радует нас», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Он отметил, что из-за этого нельзя расслабляться: «Смягчение осуществляется поэтапно, так как иначе риск может возрасти. Особое внимание нужно уделять мерам по защите от вируса. По мере смягчения карантина нужно уделять больше внимания соблюдению социальной дистанции, ношению масок и гигиене. Осенью и зимой ожидается рост инфицирования гриппом и другими респираторными заболеваниями. Меры по защите здоровья могут обезопасить нас также от гриппа и респираторных заболеваний».
А.Гурбанов подчеркнул, что проводится работа на государственном уровне по приобретению вакцин от сезонного гриппа: «В ближайшие 1-2 месяца в страну будут доставлены вакцины от сезонного гриппа. Потому что инфицирование коронавирусом параллельно с гриппом может привести к более тяжелым последствиям».
* * * 11:31
Продолжается вывоз граждан из России через сухопутную границу. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Хикмет Гаджиев отметил, что продолжается перевозка граждан из Казахстана и других стран Средней Азии паромным и воздушным транспортом: «Также из Стамбула, после тестирования, вывозятся граждане. Мы вновь призываем наших граждан воздерживаться от зарубежных поездок, не ездить без особой необходимости, потому что риски с коронавирусом в мире все еще высоки».
* * * 11:19
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает корреспондент haqqin.az.
Он отметил, что в результате предпринимаемых шагов и соблюдения правил гражданами наблюдается резкое снижение инфицирования вирусом: «С учетом важности развития достигнутых успехов, защиты здоровья граждан и ситуации с коронавирусом в мире на территории Азербайджана карантинный режим продлен с 31 августа до 30 сентября».
* * * 11:05
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
В брифинге участвуют заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.