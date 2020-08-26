Оперативный штаб о возобновлении работы бакинского метро

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана рассматривает вопрос возобновления работы бакинского метро. Об этом заявил на брифинге Оперштаба в субботу помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Обсуждения продолжаются. Мы понимаем, что спрос на метро вырастет в связи с началом учебного года, с открытием школ и вузов. Тем не менее нужно учитывать и риск роста заражений. Когда будет принято окончательное решение, общественность будет проинформирована об этом», - сказал Гаджиев.

Напомним, что работа бакинского метро была приостановлена с 00:00 4 июля.