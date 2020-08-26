Хикмет Гаджиев: «Последний раз отца я видел в марте»

«Из-за сложившейся ситуации последний раз я видел отца 13 марта. К сожалению, открытие районов пока невозможно», - сегодня на пресс-конференции сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Мой отец живет в Гяндже. Я бы очень хотел, чтобы выезды в район разрешили, чтобы мы могли увидеть своих родителей. Надеемся, на следующем брифинге услышим радостную новость в связи с этим», - сказал Хикмет Гаджиев.