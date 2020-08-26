Помощник президента о закупке вакцины от коронавируса

Специальная группа, созданная при Оперативном штабе, продолжает контакты с ведущими компаниями мира, занимающимися созданием вакцин от коронавируса. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По его словам, в связи с этим Азербайджан продолжает изучать опыт других стран, ведутся соответствующие обсуждения.

«При Оперативном штабе создана специальная группа, которая находится в постоянном контакте с компаниями - производителями вакцины от коронавируса. Как только будет создана вакцина, которая пройдет сертификацию, признанную международным сообществом, мы начнем обсуждения по ее закупке. Все эти вопросы находятся на повестке дня», - сказал Хикмет Гаджиев.