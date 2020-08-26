Оперштаб: границы Азербайджана остаются закрытыми

«Особый карантинный режим продлен до 30 сентября. Поскольку решение о продлении особого карантинного режима касается и закрытия границ, в сегодняшнем постановлении Кабинета Министров не нашли отражения конкретные положения в этой связи».

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Исключения составляют только грузоперевозки и специальные рейсы.