Кабмин: 15 сентября первоклассники пойдут в школу

Кабинет министров принял постановление об организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, действующих в Азербайджане в период особого карантинного режима, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Согласно информации, в соответствии с постановлением для дошкольников занятия в традиционной форме начнутся с 15 сентября 2020 года. Также с 15 сентября пойдут в школы учащиеся I-IV классов. С этого же дня начнутся занятия в спецшколах и школах-интернатах.

Согласно решению Кабмина, очные занятия в школах для учащихся V-IX классов начнутся с 1 октября 2020 года, а для учащихся Х-XI классов – с 15 октября 2020 года.

Занятия в профтехучилищах начнутся с 15 октября 2020 года.

Кабмин постановил, что студенты I курса высших и средних специальных учебных заведений отправятся на занятия 1 октября 2020 года. А для студентов II и выше курсов очные занятия в вузах начнутся с 15 октября 2020 года.

Постановление в силе до 2 ноября 2020 года.