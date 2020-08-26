Оперштаб об открытии крупных торговых центров

«Решения об открытии крупных торговых центров пока нет», - сказал сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Хикмет Гаджиев отметил, что этот вопрос будет рассмотрен: «С учетом эпидемиологической ситуации важно предпринимать шаги поэтапно. Обсуждается и вопрос о крупных торговых центрах, по которому будут приняты соответствующие решения».