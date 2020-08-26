Кальянная вечеринка в Баку закончилась штрафами Фото
В Хатаинском районе Баку выявлен ресторан, нарушивший требования особого карантинного режима, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, в результате проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции оперативных мероприятий было выявлено, что в закрытых залах и кабинетах ресторана Legenda – Music Hall Lounge используется кальян.
В отношении 46 нарушителей санитарно-эпидемиологических норм были составлены протоколы в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован на 200 манатов. Арендатор объекта был оштрафован на 6000 манатов.